Минск, 16 сентября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Белоруссии. Об этом 16 сентября сообщает белорусское минобороны.

Mil.ru Сергей Шойгу

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"В Минск <…> прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российская делегация проведет в Минске обсуждение вопросов военного сотрудничества России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова предоставить президенту республики Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он согласится спокойно покинуть пост президента Белоруссии.