Москва, 16 сентября, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Срочный ремонт

Возможным расширение списка целей, на которые российские семьи могут потратить маткапитал, президент России Владимир Путин назвал в 2019 году, во время выступления на «Прямой линии».

«Мы возвращаемся к темам, которые звучали во время общения Владимира Путина с населением в 2019 году. Одной из них было использование материнского капитала», — объяснила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

Она отметила, что расходование средств маткапитала на капитальный ремонт поддерживают 46% респондентов, опрошенных при проведении Общественной палатой России соответствующего исследования.

С инициативой о новых мерах поддержки семей ОНФ планирует обратиться в правительство России в ближайшее время.

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