Берлин, 16 сентября, 2020, 01:27 — ИА Регнум. В Германии командам всех дивизионов национального чемпионата по футболу власти разрешили во время матчей заполнять трибуны домашних стадионов на 20%. Об этом 15 сентября сообщает издание Bild.

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Власти федеральных земель согласовали единый регламент посещения стадионов, открывающий их для болельщиков, буквально за четыре дня до старта игр элитного дивизиона чемпионата Германии. Но если за семь дней коронавирусом заразятся более 35 человек на 100 000 жителей — футбольные трибуны вновь будут закрыты для посещений.

На старте сезона на стадионах Бундеслиги — на матч между «Баварией» и «Шальке» 18 сентября — на трибуны впервые за длительное время будут допущены зрители.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии с начала пандемии было выявлено 265 014 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли в стране 9367 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, что в России решение о заполнении спортивных сооружений во время действия ограничений из-за коронавируса принимают власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Дуйсбургом» в матче первого раунда Кубка Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.