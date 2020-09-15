Минск, 15 сентября, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Белоруссия приступила к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 15 сентября исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

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Он уточнил, что процедура испытаний начинается с ознакомления с досье и выбора центров, на базе которых они будут проходить. «Считайте, что клинические испытания пошли», — приводит его слова информагентство БелТА.

Испытания препарата на добровольцах в Белоруссии пока ещё не начались, уточнил руководитель министерства.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину от коронавируса, и примет участие в последней стадии её испытаний.