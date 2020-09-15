Академик РАН Гинцбург сказал, что COVID-19 не уйдёт без массовой вакцинации
Москва, 15 сентября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Вторую, а затем и третью волну коронавирусной инфекции следует ожидать, если в России не будет проведена массовая вакцинация, заявил директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург 15 сентября на Первом канале.
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Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»
«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна».
Хороший уровень вакцинации, по его словам, будет обеспечен, если ежемесячный объём производства вакцины «Спутник V» составит пять-шесть миллионов доз.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия эффективно противостоит распространению COVID-19.