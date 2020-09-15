Москва, 15 сентября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных будут готовы уже к октябрю 2020 года. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот

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"Мы уже испытываем [вакцину]. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов», — сказал Данкверт.

По его словам, ведомство будет мониторить, потребуется ли запрос на такую вакцину в дальнейшем.

Отмечается, что созданием вакцины занимаются специалисты Федерального центра охраны здоровья животных. Сама вакцина будет рассчитана на животных с высокой восприимчивостью — например, на кошек и норок.

Вакцина будет рекомендоваться животноводческим фермам, которые разводят животных, восприимчивых к коронавирусу.