Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Построенный в Петербурге атомный ледокол «Арктика» — самый большой в мире — пережил шторм в Финском заливе. Видео внушительных волн, накрывающих корабль, попало в интернет. Его опубликовал пользователь под ником Bnvmow Hmel.

YouTube канал Bnvmow Hmel Атомный ледокол «Арктика» во время шторма в Финском заливе

Порывы ветра во время шторма достигали 24 м/с, а высота волн — около десятка метров.

Напомним, головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22 220 вышел на заключительный этап ходовых испытаний еще 23 июня. Испытывали его скоростные и маневренные характеристики, функционирование общесудовых систем и систем автоматики, навигации и связи, работу вертолетного комплекса. После возвращение на Балтийский завод «Арктику» передадут заказчику — «Атомфлоту».