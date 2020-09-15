Екатеринбург, 15 сентября, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В 2019—2020 учебном году санитарные врачи обнаружили нарушения в 62% пищеблоков свердловских школ. Об этом заявила глава отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева на пресс-конференции.

Nso.ru Школьная столовая

Также были выявлены недочёты в работе 60% компаний, работающих в сфере школьного питания на аутсорсинге. На нарушителей составили более 800 протоколов.

«Административных взысканий было наложено более чем на 6,4 млн рублей», — уточнила Моисеева.

Всего специалисты проверили по микробиологическим показателям более 13 тыс. проб пищевой продукции, а по санитарно-химическим — более 5 тыс. проб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сняли с карантина по коронавирусу школы №148 и 179.