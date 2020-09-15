«Мастера гостеприимства»: «Туризм – это серьезнейший бизнес-процесс»
Калининград, 15 сентября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Во вторник, 15 сентября в городе Светлогорске Калининградской области состоялось официальное открытие регионального полуфинала «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).
Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что конкурс «Мастера гостеприимства» — это единственный конкурс платформы «Россия — страна возможностей», в котором полуфиналисты не привязаны к федеральным округам, к своим регионам.
В течение двух основных дней полуфинала 80 конкурсантов из 29 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
Во время конкурсных испытаний полуфинала — 15 и 16 сентября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Балтика», стал «Янтарь-Холл» в Светлогорске.
Результаты работы участников оценивают члены жюри, в которое вошли заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев, вице-президент ФРИО Вадим Прасов, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова и другие.
Финал конкурса «Мастера гостеприимства» состоится в октябре 2020 года.
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