Калининград, , 13:20 — REGNUM Во вторник, 15 сентября в городе Светлогорске Калининградской области состоялось официальное открытие регионального полуфинала «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 80 конкурсантов из 29 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

Антон Алиханов Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Во время конкурсных испытаний полуфинала — 15 и 16 сентября — участники пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе —флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «Балтика», стал «Янтарь-Холл» в Светлогорске.

В церемонии открытия полуфинала «Балтика» принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также к участникам обратились с приветствием президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия-страна возможностей» Антон Сериков и телеведущий Джон Уоррен.

«Я очень надеюсь, что те люди, которые здесь собрались, действительно покажут себя. У вас непростая задача, профессиональное жюри вас будет оценивать, но тем не менее хочу сказать, что все проекты, которые сегодня здесь будут обсуждаться — они в той или иной мере для нас важны, для нас как для региона, у нас огромная работа впереди, огромная с точки зрения цифровизации. Сейчас вы все в городе Светлогорске. И у нас есть целая концепция развития балтийского побережья, огромный проект по велодорожкам. В этом году мы начнем строить велодорожку на Куршской Косе. Мы видим, что турим — это новый сектор, на который стали смотреть по-новому. И доходы в большом количестве отраслей — это тоже туристические доходы. Мы стали одним из первых регионов, который внедрил у себя электронную визу, по примеру Владивостока. Могу сказать, что это классная мера, классное решение, после нас Санкт-Петербург стал этим пользоваться. Спасибо большое, что вы выбрали Калининград местом для проведения этого полуфинала, я еще раз хочу пожелать всем успехов, вы большие молодцы, верьте в себя, даже если сегодня что-то не получится, не надо отчаиваться», — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал, что на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинале «Балтика» принимает участие 80 конкурсантов из разных городов России: Калининграда, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, Пскова, Мурманска. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. Больше всего полуфиналистов представляют Санкт-Петербург — 22 человека, на втором месте участники из Калининградской области — их 14, а третье место поделили Волгоградская, Московская и Ленинградская области, которые представляют по 4 участника. Всего в полуфинале примут участие представители 29 регионов России из всех федеральных округов, есть даже участник с далёкой Чукотки. Уже традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола, в полуфинале в Калининграде —66% от общего числа участников.

Результаты работы участников оценивают члены жюри, в которое вошли заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев, вице-президент ФРИО Вадим Прасов, директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова и другие.

Финал конкурса «Мастера гостеприимства» состоится в октябре 2020 года.