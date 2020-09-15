Москва, 15 сентября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия не рассматривает увеличение числа выявленных случаев коронавируса в ряде западных стран как вторую волну пандемии. Об этом в ходе заседания президиума РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Взятие анализа на коронавирус. Германия

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"Они [Испания, Германия и Франция] считают, что у них две волны. Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях», — сказала Попова.

По её словам, указанные страны идут к той же цифре в 50% населения, которые болеют COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме, но «они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны».