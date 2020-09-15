Москва, 15 сентября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5529 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 730. Далее следуют Петербург — 206, Ростовская область — 165, Подмосковье — 151, Нижегородская область — 139, Ставрополье — 134.

С начала распространения коронавируса в России выявили 1 073 849 случаев заражения.