В Петербурге от COVID-19 за сутки умерло вдвое больше, чем в Москве
Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки зафиксировали 26 летальных исходов заболевания COVID-19. Об этом 15 сентября информирует федеральный оперативный штаб.
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Это число вдвое больше суточного показателя Москвы, где за минувшие сутки констатировали смерть 13 человек.
Заметим, накануне в Петербурге сообщали о нулевом приросте по суточной смертности. К 15 сентября общее число скончавшихся от COVID-19 в Северной столице достигло 2676 человек.
Летальность COVID-19 в Петербурге составляет на сегодня 6,74% от общего числа заразившихся, это самый плохой показатель в стране.
Всего в России за сутки подтвердили гибель 150 граждан от COVID-19. За всё время пандемии в России официально подтвердили 18 785 летальных исходов.
Добавим, в Петербурге число случаев заражения коронавирусом достигло 39 681, в стране — 1 073 849.