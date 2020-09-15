Москва, 15 сентября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В ЛДПР поддерживают предложение о введении в России почасовой оплаты труда для определенной категории работников, но видят странности, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Елена Молчанова ИА REGNUM Деньги

«Хорошо, что идея введения почасовой оплаты труда для определенной категории работников наконец-то вызрела в правительстве и станет предметом для широкого обсуждения… Хотя немного странно другое. В июне абсолютно аналогичный по концепции законопроект фракции ЛДПР о введении почасовой оплаты труда был направлен в правительство для подготовки официального заключения», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, которым предусматривается применение минимального почасового размера оплаты труда в размере 150 рублей в час при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени с последующей индексацией один раз в год исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Накануне парламентарии получили правительственный документ с резолюцией «законопроект не поддерживается», сообщил Нилов в ТГ-канале.

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Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют нормам Трудового кодекса, которыми не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установлен иной подход к оплате труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени, отмечается в отзыве правительства РФ за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Кроме того, установление предлагаемым законопроектом минимального почасового размера оплаты труда, превышающего размер оплаты труда в месяц, исчисленной исходя из МРОТ, повлечет увеличение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также дополнительную финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства», — говорится в документе.

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

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