В Госдуме видят странности в позиции правительства о почасовой оплате труда
Москва, 15 сентября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. В ЛДПР поддерживают предложение о введении в России почасовой оплаты труда для определенной категории работников, но видят странности, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
«Хорошо, что идея введения почасовой оплаты труда для определенной категории работников наконец-то вызрела в правительстве и станет предметом для широкого обсуждения… Хотя немного странно другое. В июне абсолютно аналогичный по концепции законопроект фракции ЛДПР о введении почасовой оплаты труда был направлен в правительство для подготовки официального заключения», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, которым предусматривается применение минимального почасового размера оплаты труда в размере 150 рублей в час при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени с последующей индексацией один раз в год исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
Накануне парламентарии получили правительственный документ с резолюцией «законопроект не поддерживается», сообщил Нилов в ТГ-канале.
Читайте также: В Госдуме объяснили «стоимость» минимального трудочаса в 150 рублей
Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют нормам Трудового кодекса, которыми не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установлен иной подход к оплате труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени, отмечается в отзыве правительства РФ за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Кроме того, установление предлагаемым законопроектом минимального почасового размера оплаты труда, превышающего размер оплаты труда в месяц, исчисленной исходя из МРОТ, повлечет увеличение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также дополнительную финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства», — говорится в документе.
При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.
Читайте также: В России обсудят введение почасовой ставки оплаты труда