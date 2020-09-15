Симферополь, 15 сентября, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Сферы бизнеса из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Республике Крым закрывать не планируют. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба 15 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

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Глава Крыма при этом обратил внимание на необходимость соблюдения на предприятиях и в учреждениях режимов, предписанных Роспотребнадзором.

«Сферы бизнеса закрываться не будут. Но точечно — если есть нарушения режима — предписания выписываться будут», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма ежесуточно выявляется около 70 носителей коронавируса. В Симферополе администрация прекратила личный приём граждан в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.