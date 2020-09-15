Москва, 15 сентября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии государственной границы с Южной Осетией.

Флаги Южной Осетии и России

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Текст документа опубликован на официальном сайте правительства России.

С 15 сентября граждане двух стран могут беспрепятственно пересекать границу. В пояснении к документу отмечается, что решение об открытии границы было принято ещё 10 сентября по итогам заседания оперштаба, теперь оно закреплено распоряжением.