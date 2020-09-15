Москва, 15 сентября, 2020, 07:42 — ИА Регнум. Предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда будет обсуждаться в рамках подготовки Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) изданию рассказали, что это обсуждаемое предложение поступило от правительства. Планируется, что оно будет подготовлено до конца октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что фракция «Единая Россия» в Госдуме создаст рабочую группу по развитию законодательства в сфере занятости. Кроме того, она обсудит возможность введения в РФ минимального гарантированного дохода.