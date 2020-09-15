Вашингтон, 15 сентября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил в своей рекламе изображения российских самолетов и автоматов Калашникова, сообщает газета Politico.

Coert van Breda Истребитель МиГ-29

По ее данным, в предвыборной рекламе, которая демонстрировалась в социальных сетях с 8 по 12 сентября, были изображены военнослужащие с оружием и летящие самолеты. Картинка сопровождалась текстом «Поддержите наши войска».

Однако эксперты обнаружили, что на фотографиях изображены российские самолеты МиГ-29, а в руках у военных были автоматы Калашникова АК-74. Газета отмечает, что, вероятней всего, дизайнеры использовали одну из стандартных фотографий, найденных в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не боится заразиться коронавирусом нового типа на предвыборных митингах. Он отметил, что всегда соблюдает значительную социальную дистанцию.