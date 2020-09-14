Москва, 15 сентября, 2020, 02:42 — ИА Регнум. Претензии госкорпорации «Роскосмос» к ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» арбитраж Москвы начнёт рассматривать 5 октября 2020 года. Сумма иска превышает 100 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление поступило в суд 3 сентября, а 10 сентября дело приняла судья Сороченкова. Сумма требований — 100 819 090,98 рубля.

Это не первые претензии госведомств к центру Хруничева. К примеру, в феврале 2020 года Минобороны России взыскало 20,35 млн рублей неустойки за нарушение сроков поставки по государственному контракту от 2016 года, заключённому на изготовление разгонных блоков «Бриз-М» в 2018 году. Решение устоялось в вышестоящей инстанции в июле.

Напомним, центр создан в 1993 году на базе двух предприятий ракетно-космической промышленности России — конструкторского бюро «Салют» и машзавода имени Хруничева. На сегодня центр — крупный мировой разработчик космических средств выведения, в том числе ракет-носителей тяжёлого класса. Центром разработаны и выпускаются ракеты-носители «Протон-М», семейство ракет-носителей «Ангара» и другие.