Нижний Новгород, 15 сентября, 2020, 00:59 — ИА Регнум. Заморозки до 2 градусов мороза могут ударить 16−17 сентября в Нижегородской области. Падение температуры, по мнению синоптиков, может привести к гибели урожая, сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

ИА REGNUM

«В связи с опасными погодными явлениями, повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур», — предупреждает МЧС.

В целом в ближайшую неделю в Нижегородской области синоптики обещают днем от +10 °C до +17 °C, ночью от +5 °C до +13 °C. Вторая половина недели будет сопровождаться небольшими дождями.