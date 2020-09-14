Москва, 14 сентября, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Товарооборот, признание выборов, конституция и вакцина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал содержание четырехчасовой встречи журналистам лидеров России и Белоруссии.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко

Напомним, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 14 сентября.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что встрече двух президентов предшествовали обстоятельные переговоры делегаций различных министерств России и Белоруссии.

По словам Дмитрия Пескова, речь шла о новом кредите, часть которого пойдет на рефинансирование прежних долгов Белоруссии, о перспективах увеличения товарооборота, а также вопросы поставок российских энергоносителей.

«Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока речь не идет о совместных предприятиях, это можно будет сделать позже, на базе «оптимизации торгово-экономического сотрудничества».

Песков особо подчеркнул, что Кремль считает Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии.

В ходе встречи не затрагивался вопрос размещения российских баз в Белоруссии.

Президенты Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V», в результате согласовано выделение первой партии для Белоруссии.