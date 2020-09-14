Москва, 15 сентября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, состоится первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

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Откроет заседание выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Традиционно глава нижней палаты парламента говорит о предстоящей законодательной работе, а также международной деятельности депутатов.

Планируется, что Госдума примет заявление в связи с 75-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций (ООН). Парламентарии выступят против попыток переформатирования ООН и призовут к укреплению ее координирующей роли при решении мировых вопросов.

Кроме того, в планах парламентариев обсудить создание национальной системы прослеживаемости товаров и горизонтальные бюджетные кредиты для муниципальных образований.

Одновременно предполагается, что в первом чтении депутаты обсудят законопроект, освобождающий призывников от государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения. Речь идет о правах категории «D», а также удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста).

В плане заседания есть и вопрос поддержки организаций, выпускающих периодическую и книжную продукцию.