Париж, 14 сентября, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Министры финансов Франции и Германии Брюно Ле Мэр и Олаф Шольц призвали Евросоюз смягчить требования организации касательно собственных средства банков и бонусов, распределяемых между их сотрудниками. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает агентство Reuters.

Евро

Главы министерств финансов Франции и Германии обратились с просьбой к Евросоюзу смягчить некоторые правила, введенные после финансово-экономического кризиса 2007−2009 годов, с целью избежать ограничений по выдаче кредитов. Это особенно важно в рамках экономического восстановления после кризиса, связанного с распространением пандемии SARS-CoV-2.

В документе, переданном другим странам-членам Евросоюза, Ле Мэр и Шольц представили некоторые пути исполнения правил организации при одновременном сохранении гарантий выдачи кредитов. Евросоюзу предлагается принять «гибридный подход» в том, что касается оценки рисков предприятий, которым банки предоставляют кредиты, чтобы не «затормаживать» финансирование экономической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Франции упадет на 8,7% в 2020 году из-за экономического кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, подсчитали эксперты Банка Франции.