Милан, Италия, 14 сентября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Коронавирус был самым опасным испытанием в жизни Сильвио Берлускони, об этом сам экс-премьер Италии заявил журналистам в понедельник, 14 сентября.

paz.ca Сильвио Берлускони

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Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаила 3 сентября, на фоне коронавируса у него была зафиксирована двусторонняя пневмония. 14 сентября 83-летнего политика выписали из больницы, следующий этап лечения он пройдет у себя дома.

В своем комментарии Берлускони призвал сограждан вести себя «ответственно» в вопросах, связанных эпидемией, и соблюдать все утвержденные санитарные нормы.