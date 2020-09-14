Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились через четыре часа 20 минут после начала встречи, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Отдельно указывается, что итоговых заявлений и церемоний подписания документов не последует.

Напомним, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила в Сочи на фоне продолжающегося в Белоруссии кризиса и управляемых из-за границы беспорядков и акций протеста.