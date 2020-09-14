Мадрид, 14 сентября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Вольфсбурга» и мадридского «Атлетико» Игнасио Камачо завершил карьеру футболиста в возрасте 30-ти лет. Последние четыре сезона испанец защищал цвета немецкого «Вольфсбурга».

Alejandro Ramos Игнасио Камачо

В последний раз футболист появлялся на поле в сезоне 2018/19 из-за многочисленных травм. В том сезоне Камачо принял участие в 6-ти матчах, в которых не смог отличиться результативными действиями.