Симферополь, 14 сентября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Уголовное дело о выбросах в атмосферу загрязняющих веществ в городе Армянске Республики Крым дошло до суда. Обвиняемым по делу проходит экс-директор филиала химического предприятия (речь идёт о заводе «Крымский титан») — он обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение.

Viktor5212 Завод «Крымский титан»

По версии следствия, директор филиала химпредприятия в Армянске в период с января 2017 года до сентябрь 2018 года допустил нарушение правил безопасной эксплуатации объекта размещения отходов — кислотонакопителя, что привело к значительному увеличению в нем концентрации кислых солей и соединений. Результатом стала серия выбросов в атмосферу в районе Армянска и села Перекоп, массовое загрязнение воздуха. Это привело к массовому заболеванию жителей, сообщили в Генпрокуратуре.

«Прокуратурой Республики Крым в интересах Российской Федерации направлен в суд иск о взыскании денежных средств в счет возмещения затрат на лечение граждан, обратившихся за медицинской помощью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, выбросы в атмосферу в Армянске были зафиксированы в августе-сентябре 2018 года, тогда же завод был приостановлен, ввели режим ЧС, который действовал более недели, с 14 по 23 сентября 2018 года.