Подгорица, 14 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Министерство экономики Черногории провело плановую коррекцию цен на топливо в стране, по итогам которой евродизеля и топочного мазута с полуночи 15 сентября будет стоить на три евроцента дешевле.

Павел Редин ИА Красная Весна На АЗС

В ближайшие пятнадцать дней литр дизельного топлива будет стоить 0,97 евро, мазута — 0,95 евро. Цена на бенизн остается неизменной, литр Eurosuper-98 по-прежнему будет стоить 1,17 евро, а Eurosuper-95 — 1,14 евро.