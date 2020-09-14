Москва, 14 сентября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Проектом бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала на 3,7% в 2021 году, исходя из прогнозного уровня инфляции. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Минтруда.

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Таким образом, размер материнского капитала на первого ребёнка в следующем году вырастет до 483 882 рублей.

Размер выплаты на второго ребёнка составит 639 432 рублей, если на первого семья не получала материнский капитал, и 155 550 рублей — если семья получала выплату на первого ребёнка.

Всего в 2021 году на выплаты материнского капитала предполагается выделить 443,3 млрд рублей. По оценкам министерства, им смогут воспользоваться порядка 1,2 млн российских семей.