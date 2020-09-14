Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Почти три часа продолжаются переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 сентября в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко проводит первый зарубежный визит после минувших президентских выборов.

На встрече с Путиным сегодня, 14 сентября, обсуждался широкий круг вопросов, в том числе экономические проблемы и политическая ситуация в Белоруссии.