Люксембург, 14 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Авиалиния по маршруту Люксембург — Черногория — Люксембург будет открыта в период с 18 декабря 2020 года по 29 марта 2021 года, сообщает черногорское телевидение RTCG.

Adrian Pingstone (Arpingstone) Самолёт авиакомпании Luxair

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Самолеты люксембургской национальной авиакомпании Luxair будут выполнять рейсы каждый понедельник и пятницу по маршруту Люксембург — Подгорица — Люксембург.

Пассажиров будет перевозить самолет Q400 на 76 мест. Цена обратного билета составит 149 евро с учетом всех налогов. Билеты поступили в продажу 14 сентября.

«Среди многочисленных туристических направлений, обслуживаемых этой компанией, Черногория признана одним из важных направлений, в котором туризм является одним из основных видов экономической деятельности. Поскольку они выбрали зимний период для запуска первой авиалинии и первого прямого воздушного сообщения Люксембурга с Черногорией, ясно, что горы Черногории и их огромная природная красота создают лучшие условия для зимнего туризма», — сообщили в информационном центр Черногории в Люксембурге.

Они добавляют, что компания Luxair планирует организовать специальные сезонные рейсы летом, когда будут организованы рейсы по маршруту Люксембург — Тиват — Люксембург.

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