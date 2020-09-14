Москва, 14 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Основную часть законопроектов, направленных на реализацию новых положений Конституции РФ, будет вносить в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»)

Иван Шилов ИА REGNUM Новая конституция

«Основную часть законов будет вносить президент РФ, мы участвуем в подготовке формулировок», — отметил Крашенинников.

По его словам, предстоит внести порядка 100 поправок в разные законодательные акты. Инициативы ожидаются в конце сентября — начале октября.

«Думаю, значительную часть мы внесем в осеннюю сессию. (Это) Закон о правительстве, о судах, о судебной системе. Поправки в закон о прокуратуре, поправки будут и в другие законодательные акты, новый закон о госсовете. Думаю, из 100 законов 40 будем рассматривать в эту сессию», — уточнил парламентарий.