Москва, 14 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Конкурс по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина проводить бесполезно, передаёт 14 сентября «Эхо Москвы».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Мавзолей Ленина

Соответствующее заявление сделал президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков, комментируя свой отказ от проведения конкурса по ре-использованию Мавзолея. Он назвал теперешние условия проведения такого мероприятия «невозможными».

Шумаков "Мне определённые люди каждую секунду говорят, что я якобы пытаюсь снести мавзолей и вынести оттуда тело Ленина».

Президент союза пояснил, что отвечает на такие обвинения отрицательно, но в ответ слышит: «Нет, вы сносите мавзолей и выносите тело Ленина».

Шумаков «И так до бесконечности. С этими людьми я устал бороться и понял, что это бесполезно и никому не нужно».

Глава союза архитекторов добавил, что сам он всегда был противником сноса Мавзолея и выноса тела Ленина из него.

Напомним, вышеуказанный конкурс был объявлен Союзом архитекторов России всего два дня назад — 12 сентября. Заявки должны были приниматься в течение пяти недель.