Глава Союза архитекторов РФ: ре-использования Мавзолея Ленина не ожидается
Москва, 14 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Конкурс по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина проводить бесполезно, передаёт 14 сентября «Эхо Москвы».
Соответствующее заявление сделал президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков, комментируя свой отказ от проведения конкурса по ре-использованию Мавзолея. Он назвал теперешние условия проведения такого мероприятия «невозможными».
Президент союза пояснил, что отвечает на такие обвинения отрицательно, но в ответ слышит: «Нет, вы сносите мавзолей и выносите тело Ленина».
Глава союза архитекторов добавил, что сам он всегда был противником сноса Мавзолея и выноса тела Ленина из него.
Напомним, вышеуказанный конкурс был объявлен Союзом архитекторов России всего два дня назад — 12 сентября. Заявки должны были приниматься в течение пяти недель.