Тверь, 14 сентября, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Почти 80% мандатов получат представители «Единой России» по итогам выборов 13 сентября в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Избиратели на выборах в Тверской области

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«Самый главный результат, подтвержденный наблюдателями от политических партий и общественных организаций, — это отсутствие нарушений на избирательных участках. Важно, что по итогам выборов мандаты получат представители разных партий. Это значит, что будут оппоненты, конструктивная критика в работе собраний депутатов разного уровня», — сказал губернатор Игорь Руденя.

24 избирательных кампании состоялись в 20 территориях, по их итогам будет замещено 260 мандатов, в том числе 206 мандатов или 79,23% от общего числа, получат кандидаты от «Единой России». Голосование состоялось в рамках закона. На горячую линию, которая была организована в Общественной палате Тверской области, в дни голосования 11−13 сентября обращений, связанных с нарушениями избирательных прав граждан, не поступало. Жители звонили с просьбами разъяснить порядок голосования в отведенные для этого сроки, уточняли адрес своего избирательного участка. По мнению экспертов, качественная организация голосования — результат работы органов власти, территориальных и участковых избирательных комиссий и, конечно, это определенный знак зрелости гражданского общества.

По итогам голосования в состав Законодательного собрания Тверской области был избран кандидат от «Единой России» Андрей Белоцерковский. Он победил по Ржевскому избирательному одномандатному округу №11 с результатом 49,52%. В 2016 году Белоцерковский избирался в этот же состав Законодательного собрания региона в первой тройке списка «Единой России». Позже он уступил свой мандат другому депутату, чтобы перейти на работу в правительство региона на пост замгубернатора. В 2020 году Белоцерковский вновь сумел получить мандат депутата ЗС.

В Сандово на муниципальных выборах «Единая Россия» одержала более чем убедительную победу — там партия получила все 100% (15 из 15) мест в Собрании депутатов. Явка в этом муниципалитете была одной из самых высоких в регионе — 50%. Впрочем, в собрании депутатов предыдущего созыва «Единая Россия» также занимала 15 мест.

«Учитывая результаты голосования 13 сентября, можно отметить, что качеством работы своих депутатов жители муниципалитета довольны и готовы их поддерживать в дальнейшем», — добавили в пресс-службе облправительства.

ЛДПР на выборах в регионе не набрала и одного процента, получив лишь два мандата, «Справедливая Россия» получила поддержку 1,14% избирателей и три мандата. Чуть лучше результат у КПРФ — 16 мандатов при поддержке 6,15% избирателей. Отметим, что впервые за последние несколько лет КПРФ уступила лидерство единороссам в сельских поселениях Калининского района — например, в Никулинском сельском поселении «ЕР» набрала более 70%.

В ряде муниципалитетов региона «Единая Россия» по итогам выборов не только получила большинство в Собраниях депутатов, но и стала единственной партией, прошедшей в представительные органы власти наряду с самовыдвиженцами. Это Оленинский муниципальный округ (85% и 17 мандатов у «Единой России» и 15% и три мандата у самовыдвиженцев), Пеновский муниципальный округ (73,3% и 11 мандатов у «ЕР» и 26,67% и четыре мандата у самовыдвиженцев), ЗАТО Солнечный (70% и семь мандатов у «ЕР» и 30% и три мандата у самовыдвиженцев), Лесной муниципальный округ (80% и 12 мандатов у «ЕР» и 20% и три мандата у самовыдвиженцев) городское поселение Новозавидовский (70% и 7 мандатов у «ЕР» и 30% и три мандата у самовыдвиженцев).

«Все избирательные кампании на территории нашего региона прошли в обстановке максимальной открытости и безопасности, острой конкурентной борьбы в рамках правового поля, но без каких-либо серьезных нарушений и громких происшествий», — отметила на брифинге по итогам голосования председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.