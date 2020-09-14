Курск, 14 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Курской области победу на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по Сеймскому одномандатному избирательному округу № 110 одержал Алексей Золотарёв («Единая Россия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме по итогам обработки 100% бюллетеней.

Пресс-служба Избирательной комиссии Курской области Избирательный участок в Курской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Алексей Золотарев набрал 60,08% голосов, Алексей Бобовников (КПРФ) — 14,20%, Анатолий Куракин (СР) — 8,71%, Алексей Томанов (ЛДПР) — 8,03%, Артём Вакарев («Коммунисты России») — 6,30%.

Явка составила 40,07% с учётом участников дистанционного электронного голосования. Через интернет проголосовали 11 тыс. 943 человека.