Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга установили новые показатели прожиточного минимума по итогам второго квартала 2020 года. Его абсолютная величина в расчете на душу населения выросла за три месяца на 96 рублей 50 копеек, или всего на 0,8 процента.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Владимиру Ленину у здания Смольного

Величина прожиточного минимума в Петербурге за II квартал 2020 года установлена в размере 11 658 рублей 40 копеек на душу населения (в I квартале было 11 561 руб. 90 коп.).

«Показатель рассчитан на основании стоимости потребительской корзины и уровня цен на продукты, а также индексов цен на непродовольственные товары и услуги», — пояснили в Смольном.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 12 796 рублей 90 копеек (12 690 руб. 30 коп. в I квартале), для пенсионеров — 9 458 рублей 10 копеек (9 381 руб. 20 коп.), для детей — 11 366 рублей 10 копеек (11 272 руб. 50 коп.).

Таким образом, величина прожиточного минимуму для граждан трудоспособного возраста увеличилась на 106,6 рублей, для пенсионеров — на 76,9 рублей, для детей — на 93,6 рублей.

Как отмечают чиновники, если величина прожиточного минимума превышает месячные доходы гражданина, то у него возникает право на получение мер социальной поддержки, таких как детские пособия, доплаты к пенсии, государственная социальная помощь.

Напомним, по данным Петростата, номинальная начисленная средняя заработная плата в июне 2020 года в Петербурге составила 70 494 рубля. При этом потребительские цены за полгода выросли на 3%, а численность безработных возросла в 8,3 раза.