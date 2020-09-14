Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия начали военные учения, которые были запланированы ещё в 2019 году, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

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"Сегодня, кстати говоря, начинаются запланированные ещё в прошлом году военные учения, которые должны продлиться несколько дней. Ну это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело: связано с подготовкой войск», — заявил Путин.

«Повторю ещё раз, чтобы не было никаких спекуляций, это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано ещё в прошлом году. После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся на свои места постоянной дислокации», — указал он.