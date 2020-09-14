Кольцово, Новосибирская область, 14 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. На выборах мэра новосибирского наукограда Кольцово, которые прошли накануне, 13 сентября, победил Николай Красников. По данным ТИК, он набрал 86,51% голосов избирателей.

Kolcovo.ru Николай Красников

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Представитель партии ЛДПР Антон Перевалов набрал 6,98% голосов избирателей, самовыдвиженец Ирина Видяева — 3,12%.

Отметим, что Николай Красников впервые занял этот пост в 1991 году. Это его шестая победа на выборах главы Кольцово.

Николай Красников родился в 1955 году. Он окончил Новосибирский государственный университет и аспирантуру Российской Государственной службы при президенте РФ по юриспруденции.