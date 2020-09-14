Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Обстановка в Белоруссии, а особенно в Минске, не такова, как рассказывают СМИ, заявил 14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

President.gov.by Александр Лукашенко во время визита в Россию

«Я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Белоруссии, точнее в Минске», — сказал Лукашенко.

По его словам, «всё совсем не так, как видится в средствах массовой информации».

«Вы человек опытный, в наше время информационных войн и противостояний вы знаете, как это преподносится», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась 14 сентября в Сочи.