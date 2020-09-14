Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму $1,5 млрд, заявил 14 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября

Кредит будет государственным, детали его предоставления проработают министры финансов двух стран.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко началась 14 сентября в Сочи.