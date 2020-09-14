Москва, 14 сентября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не трогать тему захоронения тела Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Артем Лапухин ИА Красная Весна Москва. Красная площадь. Мавзолей В.И. Ленина

«Я уважаю людей старшего возраста, которые его почитают. Зачем обижать наших соотечественников? Для них Ленин — это символ, и это для них дорого. Считаю, что не надо трогать ни эту тему, ни Ленина. В нашей стране столько проблем, и ещё получить вот эту проблему на ровном месте абсолютно не нужно», — отметил Миронов.

При этом он допускает, что «наши ближайшие потомки решат этот вопрос».

«Вот тогда они и будут думать, надо ли что-то делать с мавзолеем. Наверное, тогда же встанет вопрос: что делать со всеми захоронениями у Кремлёвской стены. Но это дело будущего, а пока не надо педалировать эту тему», — полагает парламентарий.

Ранее сообщалось, что Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. По замыслу организаторов, конкурс позволит создать банк идей на случай захоронения Ленина. В конкурсную комиссию приглашается и Миронов.

«Прочитал в новостях, что там фигурирует и моя фамилия. Сразу скажу, если такое предложение мне поступит официально, то я откажусь», — заявил Миронов.