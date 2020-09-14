Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с победой на выборах. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко на участке для голосования

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"Я поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде, по телефону. Сейчас появилась возможность сделать это при личной встрече — хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов», — заявил Путин.