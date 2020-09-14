Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Россия рассматривает Белоруссию в качестве ближайшего союзника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 сентября на переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи 14 сентября

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"Мы рассматриваем Беларусь как ближайшего союзника», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил также, что Россия для Белоруссии — крупнейший инвестор. Он заявил, что у соседних стран — очень глубокая кооперация по многим отраслям экономики, и им необходимо восстановить товарооборот, сократившийся в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным 14 сентября в рамках своего первого зарубежного визита после президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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