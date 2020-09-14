Стокгольм, 14 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Несколько парламентских партий в шведском Риксдаге намерены провести законопроект, согласно которому правительство выделило бы средства для проведения бесплатной вакцинации людей старше 65 лет от пневмококка — бактерии, вызывающей пневмонию. Предложение парламентариев главным образом нацелено на защиту пожилых людей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 13 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Данное предложение было обнародовано представителями «Христианских демократов», «Левых» и «Шведских демократов». Все три партии намерены добиться того, чтобы государство взяло на себя обязательство о проведении бесплатно вакцинации для всех людей старше 65 лет.

По данному вопросу уже есть мнение председателя профильного комитета Рискдага:

«Очень важно, чтобы пожилые люди не страдали пневмонией, и с помощью пневмококковой вакцины этот риск можно снизить», — заявила член «Христианских демократов» и председатель Комитета по социальным вопросам Ако Анкарберг.

Соответствующее заявление сделала и министр социального обеспечения и здравоохранения Швеции Лена Халленгрен, которая настоятельно рекомендовала региональным властям пересмотреть ценовую политику и сделать прививку более доступной для пожилых людей с финансовой точки зрения. По данным журналистов, в некоторых регионах цена прививки может достигать 800 шведских крон (€77).