Подгорица, 14 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Национальный авиакомпания Черногории Montenegro Airlines начала сокращение персонала.

(сс) Aero Icarus Самолет авиакомпании Montenegro Airlines

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Официально компания обратилась к старейшим сотрудникам проработавшим более 6 лет с предложением расторгнуть трудовые отношения по соглашению сторон с выплатой компенсации.

Также есть предложения для сотрудников предпенсионного возраста уволиться, получив компенсации.

Напомним, что из-за коронавирусного кризиса выручка компании сократилась на 90% по сравнению с прошлым годом.