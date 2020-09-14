Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Переговоры в Сочи с участием президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко начались. Об этом 14 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко и Путин

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"Переговоры начались», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко пройдут в формате «один на один».