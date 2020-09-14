Минск, 14 сентября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Координаторы и провокаторы протестных акций, которые прошли в Гродненской области в период с 9 по 11 августа и 6 сентября, выявлены сотрудниками регионального Следственного комитета республики. Об этом 14 сентября сообщает областное управление СК Белоруссии.

ИА REGNUM Беспорядки в Минске

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В сообщении указывается, что при изучении имеющихся в распоряжении следствия видеозаписей установлено, что действия толпы во время протестных акций координировались отдельными гражданами и также в ней были провокаторы, которые «заводили» людей. В результате действий данных лиц, как указывают следователи, граждане выходили на улицы для участия в противоправной деятельности.

«В настоящее время правоохранительными органами уже выявлен ряд лиц, которые координировали и провоцировали граждан на совершение подобных действий», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время сотрудники СК Белоруссии ведут дальнейшую работу в данном направлении, устанавливая и идентифицируя лиц, которые активно участвовали в протестных акциях для того, чтобы дать их действиям правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ФРГ выразили надежду на то, что санкции в отношении властей Белоруссии будут согласованы министрами иностранных дел стран-участниц Евросоюза 21 сентября во время встречи в Брюсселе.