Москва, 14 сентября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Избирательная кампания 2020 года стала лучшей с тех пор, как работает текущий состав Центризбиркома. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 14 сентября журналистам.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования

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По её словам, прошедшая кампания оказалась лучшей за период работы нынешней Центральной избирательной комиссии, сформированной в 2016 году. Усилия, затраченные за это время, не пропали зря.

Избирательная система перешла в нужное качество, а итоги выборов свидетельствуют об оживлении политической жизни, так как в некоторых регионах конкуренция была выше, чем на прошлых выборах, констатировала Памфилова.

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