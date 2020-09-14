Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Органам госвласти Санкт-Петербурга не хватает 233 млрд рублей из бюджета на 2021 год. Такую совокупную дополнительную потребность они заявили в ходе «нулевых чтений» бюджета, сообщили ИА REGNUM в городском Заксобрании.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Нулевые чтения» — совещания, где комитеты заявляют, сколько денег им еще не хватает — проходили в Мариинском дворце за закрытыми дверями с 2 по 9 сентября. Как правило, на них пускали СМИ, но не в этот раз: большинство журналистов не допустили под предлогом пандемии коронавируса. Между тем съемочные группы телеканалов смогли попасть в здание.

После 44 совещаний оказалось, что заявки на дополнительное финансирование суммируются в 233 млрд рублей.

«Это более трети от всей суммы прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году. Ответственно можно говорить об удовлетворении только четверти от заявленных главными распорядителями бюджетных средств дополнительных потребностей. Предельно ясно, что в этот раз нам придется крайне жестко определять приоритеты. В нынешних условиях это, вне всякого сомнения, здравоохранение, образование и социальная сфера», — заявил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

Поддержку депутатов получила заявка выделить на медицину почти 8 млрд рублей: на приобретение лекарств и медицинских изделий для льготников и другие цели.

Поддержали предложение комитета по информатизации по расширению сети МФЦ, дальнейшему развитию электронного здравоохранения.

Районные администрации запросили порядка 30 млрд рублей на зарплаты, капитальный и текущий ремонт школ, на приобретение оборудования.

Депутаты поддержали увеличение финансирования капремонта многоквартирных домов и теплоснабжения по льготным тарифам, а также социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, семей с детьми. На эти цели уйдет 3,5 млрд рублей.

«По итогам консультаций уже к первому чтению в законопроект будут внесены значительные коррективы. Уверен, в итоге нам удастся сформировать такой бюджет, который позволит каждому жителю нашего города в 2021 году почувствовать изменения к лучшему», — заявил Макаров.