Новосибирск, 14 сентября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Новосибирске в ближайшие дни на смену солнечной и тёплой погоде придут дожди. Таков прогноз синоптиков.

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

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«Мы уже третий день находимся в условиях так называемого бабьего лета. Это короткий период сухой и тёплой погоды в сентябре, — прокомментировал «НГС Новостям» пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Вчера температуры повышались по области до +19… +23 °C. Еще сутки мы удержимся в условиях этой комфортной погоды. Завтра осадки мы не предполагаем. Возможно формирование туманов с ухудшением видимости до 200−250 метров».

Отметим, что сегодня, 14 сентября, во второй половине дня ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха +19…+21 °C. 15 сентября также будет без осадков. Но уже 16 сентября в большинстве районов Новосибирской области начнутся грозовые дожди.